薄扶林百年古蹟活化　薄鳧林牧場4.21起開放　港添郊遊好去處

港人因疫情圍困家中多日，本月21日放寬防疫措施後料再添郊遊好去處！前身為舊牛奶公司高級職員宿舍的薄鳧林牧場，將於本月21日開始試業，並於今日（8日）下午2時起開放預約系統，歡迎市民預約參觀。據悉，牧場甫放出即將開業消息已接獲逾萬宗查詢，市民需加倍留意牧場最新資訊，避免撲空。

在第四期「活化歷史建築伙伴計劃」中，香港明愛成功獲選，活化前牛奶公司高級員工宿舍建築群，更為項目命名為「薄鳧林牧場」，以凸顯當地悠久的歷史。該項目由香港明愛及薄扶林村文化地境保育有限公司共同策劃及營運，原應於今年第1季開始營運，可惜因受防疫限制影響，最後延至本月21日開始試業。

據了解，牧場於數天前放出即將試業的消息，隨即接獲逾萬宗查詢，可謂萬眾期待。不過，由於政府放寬防疫限制後，預料或只可放寬至4人禁聚令，故牧場或只能以4人一組的導賞團模式進行預約，在參觀人數眾多的情況之下，市民需在預約後輪候參觀。

據知，牧場試業期間亦會推出不同導賞團，包括付費導賞團及免費導賞團，以滿足市民不同需要。當中免費導賞團時長約半小時，可參觀薄鳧林牧場以了解其歷史背景等；而付費導賞團則時長約2.5小時，除帶領市民參觀薄鳧林牧場外，更會與薄扶林村合作，參觀村內地方了解薄扶林村的歷史文化。而牧場預計將在8月正式開業後，或會有工作坊等活動供市民參加。

牧場開始試業後，平日營業時間為上午11時至下午7時；星期日及公眾假期營業時間則為上午10時至下午6時，所有入內參觀必須事先網上預約，若無預約不接受即場參觀。

薄鳧林牧場原身為舊牛奶公司高級職員宿舍，位於薄扶林道141號，建於1887 年，是當年牧場經理的住所，宿舍由主樓、傭工宿舍和車庫組成。自1987年以來，這3幢建築物一直空置，直到2009年12月，方獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。