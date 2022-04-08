中四生涉冒銀行職員騙逾24萬元再訊　被3事主認出須續還押

一名中四男生涉嫌冒認銀行職員，隨機致電推銷低息貸款計劃，其後更自製律師樓貸款協議書，誘使他人轉帳貸款保證金，但最終無法獲得借貸，案中涉及7名受害人，涉款超過24.5萬港元。該男生現在面對7項串謀欺詐罪，今天（8日）在沙田裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，控方指本案6名需要進行認人手續的事主當中，3人認出被告。法庭應控方要求，把案押後至6月6日再訊，被告續須還押。

16歲姓黃被告，報稱是學生。控方今申請將案押後8星期，以便警方作進一步調查，以及索取法律意見。辯方今天有為被告申請保釋，但遭裁判官拒絕。

控罪指被告於今年2月某日至4月1日期間，在香港串謀其他不知名人士詐騙7名人士，虛假地聲稱他們的貸款申請現正由「陳銘傑、何傳經律師事務所」辦理，並分別需要46,064港元、35,748港元、27,040港元、35,448港元、27,396港元、32,888港元、41,298港元，作為貸款申請的保證金，從而導致並誘使他們支付該筆款項，或將款項轉帳到一個由Yeung Man-tai持有的滙豐銀行戶口，或2個分別由Hung Ling Chung和Lin H.S.持有的中國銀行戶口。據了解，當其中1名事主在銀行準備過數時，警方隨即上前暫停該筆轉帳，並同時拘捕在現場的被告。

案件編號：STCC 460/2022