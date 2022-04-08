全民快測首日　有市民批政府「為做而做」不會響應

為掌握本港社區傳播情況，政府呼籲全港市民於今日（8日）起，一連三日進行快速檢測，不過並非所有市民均有響應。東網記者今早在灣仔一帶訪問一眾市民，有市民坦言認為沒有需要做快速檢測，故不會響應政府呼籲，更指全民快測是「為做而做」，對掌控疫情沒有效用；亦有市民為安全起見而做快速檢測，惟表示進行檢測屬自願性質，並未有得知政府近日宣傳的全民快測。

對於全民快測，黃小姐形容做法「ridiculous（荒謬）」，因她認為沒有需要亦不想響應政府全民快測的呼籲，「除非有警察入屋要我做我先會做」，坦言政府全民快測「安排好差、為做而做」，因並不覺得全民快測對政府掌控疫情有幫助。

葉小姐表示由於公司沒有強制性做快速檢測，加上目前疫情緩和，認為沒有必要全民快測，對於今次全民快測成效，她又指效用不大指，因快速檢測呈報平台並沒有效，「就算有好多人之前中咗都無報啦」，即便今次再進行全民快測，市民確診亦未必會上報，而且得知許多人在快將康復時才被政府通知要進入社區隔離設施，故即使自己確診亦不會主動上報。

湯先生亦表示自己並不會進行快速檢測，「冇乜需要做囉，我唔覺得有特別需要」，因公司並不是強制性，而且也不覺得對防疫有作用，家人亦並沒有響應。至於政府早前派發的防疫服務包，他指未有領取，因需要自行到屋苑的管理處領取，惟下班時管理處已關門，直斥「佢（政府）送到上門就話啫，如果唔係根本無用」。

熊女士則指自己一向有兩日一檢，因是為了防疫及個人健康，但就未有得知政府宣傳一連三日的全民快測，如政府有呼籲每天進行快速檢測，她亦會響應。