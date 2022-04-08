內地來港食品供應穩定　抵港蔬菜供應量約2400公噸

早前本港經歷菜肉供應失衡，政府加緊注意內地供港食品供應。政府今日(8日)表示，昨日(7日)由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定，昨日截至午夜，由內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,400公噸，與平日內地供應量相若，而供港活豬及冰鮮豬肉貨量亦正常。政府表示將會繼續與內地當局及業界保持密切聯絡，確保內地供港鮮活食品供應順暢。

根據最新資料顯示，昨日截至午夜，由內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,400公噸，其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為751公噸，至於菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤11.5港元及7.3港元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去1星期平均每日供應約390萬隻，與去年平均每日供應量相若。

肉類方面，昨日由內地進口本港的冰鮮豬肉貨量近38公噸，活豬供應亦正常。而內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾13萬隻，本地屠宰的活雞逾8,700隻，供應充足。

食米方面，近年本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸；今年2月底食米的備存貨量為2.9萬公噸。