油塘東源街20號混凝土廠續牌申請　遭環保署拒絕

《東方日報》去年以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵，促使環境保護署在報道刊出10日後拒絕東源街22號混凝土廠續牌申請。但該公司持有兩個牌照，一併營運區內3間混凝土廠，只拒絕了其中一個續牌申請，直至今日(8日)該廠另一個位於東源街20號混凝土廠牌照的續牌申請，終於被環保署拒絕。

環境保護署今日發出通知，拒絕該廠的指明工序牌照續牌申請。環保署發言人表示，署方一直重視油塘區內混凝土廠的運作情況，並加強巡查和監察混凝土廠有否嚴格按照指明工序牌照的條款，採取最好及切實可行的措施，盡量避免對附近居民造成環境滋擾。

署方執法人員在過往的巡查及監察中，多次發現位於東源街20號的混凝土廠有不當運作，包括發生多次嚴重塵埃排放事故造成空氣污染。環保署已多次向該廠作出勸喻和警告，並就去年一宗涉嫌排放塵埃而違反牌照條款的個案，向該廠提出檢控。該廠最近仍有發生的嚴重塵埃排放事故，環保署正就有關事故進行調查和搜證。

發言人解釋，該廠過往環保表現欠佳，廠方亦未能證明有能力提供及有效運行所需的可行措施，以防止污染物的排放及避免其運作對附近居民構成滋擾，因此未能符合《空氣污染管制條例》有關續牌申請的要求，所以署方決定拒絕該混凝土廠的續牌申請。

根據《空氣污染管制條例》，有關混凝土廠可於收到署方拒絕牌照續期通知的21天內，向空氣污染管制上訴委員會提出上訴，否則混凝土廠必須在上訴期限屆滿後停止運作。環保署去年4月亦拒絕位於油塘東源街22號的另一間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請。