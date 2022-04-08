保險公司前經理處理非法佣金　囚10月准保釋候上訴

被告何子俊今於九龍城法院被判監，但准保釋等候上訴。

保險公司前經理就銷售保險產品處理犯罪得益逾64萬港元，因而被廉政公署落案起訴5項洗黑錢罪名。被告否認控罪後受審，早前被裁定所有罪名成立。他今日（8日）被解押往九龍城裁判法院，被判處即時監禁10個月。辯方表明被告不服定罪欲上訴，並且申請讓被告保釋等候上訴。被告獲准於上訴期間以現金加人事擔保共20萬港元保釋。

27歲被告何子俊，案發時為香港永明金融有限公司高級營業經理。控方案情指，2017年10月11日至2018年1月15日期間，被告處理5筆共逾64萬港元的不法得益，因為該5筆款項是永明金融就8份保單向被告的2名下線代理所發放的佣金，惟有關下線代理根本沒有參與相關銷售過程。2名下線代理收取上述款項後，扣除應得之底薪及一些因處理客戶強積金所獲的佣金後，將餘款悉數交給被告。

辯方求情指，案件發生於2017年，至今才告一段落，多年來對被告及其家人造成壓力。辯方又指，被告有深切反省，案發後已不可能從事保險業，沒有重犯機會，冀法庭能夠從輕發落。裁判官判刑時指，案件雖然不涉及跨境犯罪，但是被告當時作為永明金融的代理，其做法有違誠信，刑罰應為監禁1年。惟考慮案件由調查起計，經歷多時才完結，加上被告於還押候懲期間，適逢疫情爆發而受到阻礙等因素，最終減刑至判監10個月。

案件編號：KCCC 1381/2021