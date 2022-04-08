2男女涉法庭內滋擾被控煽動　將於5.19再提訊

6名「旁聽師」日前被警方國安處拘捕，指他們在法院旁聽聆訊時，故意作出滋擾行為。其中4人獲准警方保釋，包括職工盟前副主席鄧建華。餘下1名自稱牧師之男子及1名六旬婦人則被落案控告發表煽動文字等罪，案件今天（8日）在西九龍裁判法院提堂，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應控方要求，將案押後至5月19日再訊，以待警方作進一步調查，包括檢驗電子設備。

59歲被告彭滿圓及67歲被告趙美英，均報稱無業，他們共同被控1項發表煽動文字罪，指他們於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。

彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

資料顯示，2022年1月4日當天，西九龍裁判法院第3庭正在處理鄒幸彤涉嫌煽惑他人參與六四集會案，鄒當日被裁判官陳慧敏定罪，自行求情時讀出六四遇難者家屬提及有人被坦克車輾過情況，有旁聽人士拍掌，最終3男1女旁聽者被登記個人資料及趕離場，包括本案2名被告。2人當日曾講過「拍咗手就起身，使乜驚啊」、「夠膽拍手就夠膽起身認，香港人，佢拉唔晒㗎」、「依家呢個法庭，無晒法律喇，包青天嚟審啦」。

至於彭的個人頻道「牧師和你顛」創立自2020年5月，至今有近1萬名用戶訂閱。據了解，該頻道曾指法律成為打擊異己的工具；又表示民主派初選案是「世紀冤案」、批評「有理無理捉咗你先，唔畀你保釋」、「衰過第三世界」；並曾經就有旁聽人士穿着不合宜衣着被趕離場作出評論，指「法官唔講法律，打橫行都得」。

案件編號：WKCC928/2022