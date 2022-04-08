港府撤9國禁飛令後首周　抵港客機數字不升反跌逾半

港府於4月1日撤銷英、美、澳等9國的禁飛令，不過根據機管局抵港航班資料顯示，沒有禁飛令後的首個星期，客機抵港數字不升反跌，由上星期的313班，減至今個星期的138班；日均客機抵港量亦由44.7班，進一步減逾半至19.7班，且全數均為從亞洲城市抵港，歐美航班不見蹤影。種種迹象均支持，國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh日前所指，港府防疫規定僵化，香港再非國際航空樞紐，香港「已從航班地圖上消失」。

機管局數據顯示，即使航空公司有安排航班抵港，但實際有出發的航班不多，以4月7日為例，有34班客機預計抵港，但19班最終都取消。而觀乎4月首周，大中華區、國際客運航班數量較前一周大減，其中4月5日低見只有14班，而4月7日的15班抵港客機中，有9班均屬內地或台灣出發，只有6班不是由大中華區出發，但均為亞洲城市。

英國維珍航空去年12月暫停香港航班，目前客貨運航班都不會經香港。有外媒引述維珍指，雖已為往返倫敦希斯路及香港的航線作好營運準備，但預計今年9月起才會恢復。另外，英國航空在社交平台Twitter表示，香港航班最快5月28日前才恢復，而美國聯合航空目前售賣7月以後往返三藩市及香港直航航班機票，澳洲航空也只開售10月30日及以後往返悉尼及香港航班的機票。

此外，入境處數據顯示，撤禁飛令後首周的機場入境人數，7日中有4日均低見3位數，其中4月7日低至只有668人到港，整個星期亦只有撤禁令首天(4月1日)人流稍多，有1,962人經機場到港。整個星期平均僅1,095人由機場入境，大部分為香港居民。