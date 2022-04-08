今增2492確診　包括8輸入病例　3患者疑染Delta變種

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(8日)新增1,227宗經核酸檢測確診個案，其中8宗為輸入病例，其餘屬本地感染；另錄得1,265宗經呈報平台登記及成功確認，因此，今日共新增2,492宗個案，第5波個案累計1,173,096宗。另外，再有86名患者昨日(7日)病逝。

核酸個案中，205宗個案由醫管局確診，622宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下400宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診。8宗輸入個案中，3宗在機場找到，分別2宗從澳洲及1宗由韓國抵港；其餘5宗由檢疫酒店發現。

706個樣本中，當中3人驗出L452R，但因病毒量不足，未能做全基因分析，未知是否感染Delta變種，當中2宗是於2月已確診，相信是「復陽」，即再度感染個案，另有6,692宗疑染Omicron，餘下的11宗病毒量不足未能進行基因排序。

院舍方面，沒有新增院舍出現爆疫的情況。昨日有37間曾有人感染的安老院舍再有人確診，涉及45名院友；另有12間曾有人感染的殘疾人士院舍再有人確診，涉及13名院友。