添86名確診者病亡　包括45歲有肝硬化患者　第5波累計8430人歿

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今(8日)表示，第5波截至目前共有8,430名死者，較前一天增加86人，病死率升至0.72%，年齡介乎11個月至112歲，當中8,097宗為60歲以上長者，佔整體96%。

死亡個案中，包括昨日(7日)有70宗由醫管局呈報，涉37男33女，介乎45歲至101歲，當中31人來自院舍，67人65歲以上長者，另36人沒打針資料，18人打一針，即共54人未完成接種疫苗，佔77%，另15人打兩針，1人打3針。另1宗由中大醫學院呈報，涉及一名93歲男士，3月16日經快測確診，為安老院舍院友，本身有長期病，包括高血壓、心臟病及前列腺癌，4月7日死亡，醫生認為是死於新冠病毒。

昨日離世的患者有2宗年輕個案，第1位為45歲，有長期喝酒習慣，有肝硬化，於3月30日到伊利沙伯醫院急症室，當時腹部有水、腫脹，以及有黃膽及呼吸困難，而且肝功能及血凝固差，入院後情況續差，做檢測發現確診，至昨天不治。第2位為60歲，有肺癌，並已擴散到胸膜及骨等位置，4月6日晚上到急症室時，有呼吸困難、咳、痰有血絲，昨日在病房接受治療，但情況持續惡化，至黃昏不治。

此外，由於數據滯後，3月4日至4月6日期間再有15名病人離世，包括5男10女，年齡介乎73至107歲。

劉表示，過去一天有1,510名病人康復出院，而醫管局累計共20,876名員工染疫，當中19,170人已康復返回工作崗位。