徐德強再被債主呈請破產　另須就另一破產案披露資料

「富豪飯堂」福臨門酒家，其第三代傳人徐德強近年分別被多間財務公司等債權人入稟法院追債，據法庭文件披露徐德強現時的總欠債高達9億港元。早於2020年徐德強已被其中一間財務公司申請破產，該案已定於5月4日在高院處理。不過另一間曾入稟向徐及其公司追債逾4000萬港元的財務公司，於上周五（1日）亦入稟高院作破產呈請，要求法庭頒令徐破產。法庭已安排該破產呈請於下周二（12日）下午在余啟肇聆案官席前處理。

本案呈請人是中財財務有限公司，答辯人是徐德強。據資料顯示，中財於去年2月已入稟高院，指徐德強及其與父親徐沛均名下的昶華有限公司於2020年8月向中財借貸4140萬港元，但未能在限期前還錢，故入稟高院向徐等追款。

另外，徐德強於去年3月曾舉行債務重組會議，指其總債務由原來的逾6.1億港元，大增至超過9億港元，當中大部分新增欠債來自徐德強的家族成員持有之公司貸款，徐提出以償還1,300萬港元抵銷所有債務，並獲大部分債主投票支持並通過。作為債主之一的中財反對該建議，並提出上訴，且質疑徐何以突然欠下家族成員持有的公司大筆債項。中財亦於今年1月入稟高院，要求徐披露該些公司的財務報表等文件。以顯示徐欠債的詳情。原訟庭法官鄭蕙心今天（8日）頒下判詞，裁定徐需披露部分文件，指可讓中財理解徐欠債的詳情。由於中財的部分申請成立，法官亦頒令徐須支付是次申請的4成訟費。

案件編號：HCB 1153/2022, HCBI 2/2021