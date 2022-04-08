疫情來襲航線受影響　新渡輪宣布下周一全面恢復服務

本港新冠疫情持續，新渡輪員工在疫情肆虐下，因需接受隔離或確診休息，未能上班致不同航線的渡輪服務曾作出調整。新渡輪今日(8日)宣布，將於下周一(11日)全面恢復各航線的渡輪服務，包括由中環往來長洲、梅窩的航線，以及北角往來紅磡和九龍城的航線。

新渡輪稱，旗下的所有航線渡輪服務全面恢復，包括離島航線，即由中環開往至長洲、中環開至梅窩的渡輪服務，將於下周一全面恢復。至於橫水渡渡輪服務，則一直維持正常服務。另外，港內線包括由北角開往至紅磡，及北角開至九龍城的航線，同樣將於下周一(11日)起，全面恢復渡輪服務。

新渡輪表示，乘客如有查詢，可致電新渡輪顧客服務電話專線，或瀏覽新渡輪網頁，及使用「新渡輪」手機應用程式。新渡輪稱，對於早前調整航班期間，為乘客所造成的不便謹此致歉，並感謝乘客的諒解及配合。

新渡輪在香港共經營港內及離島共5條主要渡輪航線，分別為北角往來紅磡和北角往來九龍城，以及中環往來長洲、中環往來梅窩和橫水渡，包括穿梭坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲，以及一條特別渡輪航線，即由北角往來西貢大廟灣，不過只在天后誕提供服務。