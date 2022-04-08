海關搗破屯門藍地私煙場　檢值近3千萬貨拘2無業男子

香港海關今日(8日)在屯門藍地一帶進行反私煙行動，成功偵破一宗的走私香煙案件，行動中，關員一共檢獲1,050萬支未完稅香煙，市值超過2,900萬港元，應課稅值為2,000萬港元，並拘捕2名無業男子(俱28歲)。

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰表示，關員早前經過全天候調查，於今日上午突擊巡查屯門藍地一個物流場，在場內的一個40呎貨櫃中，檢獲該批懷疑私煙，並拘捕該2名懷疑正在分拆私煙的男子。

海關經深入調查後，相信該批私煙於今日較早前經水路抵港，並收藏在較偏遠及偏僻的物流場內，企圖逃避關員的偵查。不法分子亦隨即利用物流場分拆私煙，稍後將運送到市內不同的私煙儲存點，以作儲存及出售。海關估計由於疫情影響物流鏈，加上臨近復活節假期，市場對私煙需求增加，走私集團遂於假期前補充貨源，以穩定市場的私煙供應。

林威杰續指，海關會繼續調查私煙來源及去向，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。今年至今，海關已檢獲7,500萬支私煙，市值超過2.1億港元，應課稅值為1.4億港元。海關會繼續密切留意走私情況，並嚴厲打擊各類型走私香煙活動。