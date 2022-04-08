叫人快測得把口 市民投訴防疫包未到手 轉頭更有人網上銷售

港府呼籲市民今日（8日）起一連三日進行快速檢測，但防疫服務包的派發出現障礙，多個市民向東網反映至今仍未能收到服務包，較多為新界鄉村的村民，亦有人引述其物業管業處，民政處於派發上出現混亂，因而未能代派服務包。但另一方面，有人將服務包於網上轉售，售價達50港元。

東網收到多個有關防疫服務包的投訴，不少人指遲遲未收到服務包令他們未能按政府的呼籲進行自我檢測。其中居住於元朗一條村的劉先生表示，他於前日（6日）已致電民政事務總署的24小時電話熱線（1833019）查詢派發安排，但熱線職員僅指未能解答派發情況的查詢，僅要求他到指定「防疫服務包」補漏拾遺派發站補領服務包。

劉指出，地點與村落的距離甚遠，需要「轉兩程車」。他指村口昨日才出現服務包派發告示，村公所將於完成「全民快測」後的11日（下周一）才派發服務包。他認為有違政府於指定日子共同檢測找出個案的措施。他稱多條由民政事務總署轉交鄉事會派發的村落亦有此問題，無奈有人未配合政府政策，令他們受害。

住另一條村村民亦面對同樣問題，他嘗試向其村長查詢，但未能成功找到村長。他其後見到元朗民政事務處派發物資的攤位，但未有提供整套防疫服務包，僅派發快測套裝，未有中成藥、口罩等物資。

而住在灣仔樓宇的丘先生亦至今仍未收到服務包，他指，管業處引述灣仔民政事務處職員回覆，他們在派發上出現混亂，令物資包遲遲未能送到管業處。

有人等待取得防疫服務包，卻有人將服務包轉售，部分將口罩、中成藥分拆轉售，售價高達50港元。東網正就未能收到服務包及轉售問題向民政事務局查詢。