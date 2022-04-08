特別財會：議員批公僕反骨　疫下培訓停滯

新一年度的財政預算案已出爐，立法會財務委員會今日(8日)亦舉行特別會議，首節會議為討論公務員事務。有議員關注疫下公務員培訓及學院院長的安排，指不應有2年真空狀態，令公務員欠缺培訓；亦有議員指有公務員過去違例參與反政府活動，亦在網上散播消息，為政府「內鬼」，但懲處人數不成比例，質詢當局的把關情況。

公務員事務局局長聶德權回應指，當局會認真跟進違例個案，而公務員學院院長人選料在今年上半年公布，他亦指疫情下公務員與內地及外國交流停頓，但當局亦轉向網上學習，其中公務員易學網去年的瀏覽次數為629萬次。

議員李梓敬跟進其書面問題，他指反修例風波期間，有公務員公然反政府，包括舉行集會中傷警察等，而發生721事件後，更有逾100名政務官(AO)發表匿名聯署信，並促政府成立獨立調查委員會，他指在只有700多人的政務官，已經有100多人作反。

但他指過去5個年度，只有140名公務員被免職，另有1080名公務員需接受紀律行動和懲處，當中有600多人是在2019年前被懲處，他更指網上有公務員討論區散播消息，因此他詢問當局有沒有認真調查公務員的違規行為，包括當局會否追究出席集會以及參加匿名聯署的公務員，甚至是網上散播政府消息的內鬼。

公務員事務局局長聶德權表示視乎不同情況，會有簡易或正式紀律程序而行動。另外，聶指收到投訴後會認真處理及跟進，並依據個案嚴重程度而決定，而公務員亦以落實宣誓安排，而個別個案亦不等於整體個案。

議員林健鋒關注公務員學院院長仍未公布人選，以及疫情對公務員培訓的影響。而議員郭偉強亦不滿現時看不到任何替代公務員培訓的措施，不應有2年真空狀態，指「究竟係發生緊咩事呢」，是不是要等待學院院長「埋位」才進行培訓。

聶德權指公務員學院院長招聘接近尾聲，目標在今年上半年有結果，而疫情對公務員培訓存在影響，在內地或海外的培訓均取消，因此轉向網上學習，如公務員易學網在2021年的瀏覽次數為629萬次，比2019年疫情前增加33%。聶亦強調當局對於公務員培訓「唔係咩都無做」，包括清華講堂及網課等，亦舉行160多場憲法講座等。他亦指2022/23年度有關國家事務培訓的預算開支為2900萬港元，較上一個年度的原來預算增加了580萬港元，增幅為25%。

另外，聶德權亦指2022/23年度，政府將維持公務員編制零增長的目標，預計至2023年3月底，公務員編制約有197000個職位。