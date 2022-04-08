調查顯示林鄭評分下跌至1.77分　鄭若驊續「墊司底」

香港研究協會於上月28日至本月5日，成功訪問1085名18歲或以上市民，請受訪者對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，滿分5分。調查結果顯示，特首林鄭月娥評分再度下跌，僅1.77分，而律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」。

林鄭月娥最新評分為1.77分，較1月調查下跌0.12分。司長方面，鄭若驊只有1.76分，與上次調查同分，沒有變化，仍是司長中最低分。12位局長中，有7位評分下跌，五位上升。當中評分最低的為食物及衞生局局長陳肇始，只有1.85分，她也是評分下跌最多的一位局長，下跌0.18分，反映其抗疫工作表現未能獲得市民認同。

至於特區政府9項施政表現的評分悉數下跌，下跌最多的是「提升醫療質素」及「促進經濟發展」，各下跌0.23分。第5波疫情下，公營醫療系統不勝負荷，加上疫情打擊香港經濟活動，皆影響市民對醫療質素及經濟發展的觀感。至於排名，評分最高及最低的繼續是「維護國家與香港利益」2.29分和「紓緩房屋問題」1.79分。

新冠病毒確診個案從高位逐漸回落，該會負責人促請特首及問責團隊，把握時機，持續完善抗疫措施，並積極總結經驗，加強應對下一波疫情的能力。同時，就落實與內地及海外國家恢復正常通關作出部署，加快香港疫後社會經濟復常的步伐，帶領香港早日走出疫情陰霾。