港陸路口岸昨揭5跨境司機染疫　深圳運約2.3萬噸物資抵港

本港新冠肺炎疫情未平，為減低疫情外溢的風險及提高檢測的準確性，本港各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(8日)表示，昨日(7日)共進行了1,867次快速核酸檢測，當中發現5宗初步個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

另外，為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日46班次貨船經水路運輸跨境物資約4,940個標箱，約22,920噸貨物，其中生鮮食品類約30個標箱(約190噸)，非生鮮類約4,910個標箱(約22,730噸)。

深圳市3個港口自今年2月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約139,230個標箱，約882,070噸貨物，其中生鮮食品類約1,200個標箱，約10,680噸，非生鮮類約138,030個標箱(約871,390噸)。

目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。