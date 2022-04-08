特別財會：假難民個案積壓　議員促多管齊下解決問題

假難民問題困擾香港多年，浪費公帑及司法資源。立法會財務委員會為審核2022/23年度開支預算舉行特別會議，在司法及法律行政環節中，多位議員追問免遣返聲請的積壓個案數字，批免遣返聲請涉及的司法覆核浪費資源，促根源上處理問題。

議員葛珮帆稱，免遣返聲請動用不少資源，極不理想，並批評有人濫用機制，要求政府增加人手盡快處理積壓個案，堵截濫用情況。議員謝偉銓亦指出，在司法覆核個案中，免遣返申請的比例甚高，佔用不少資源，促盡快處理過往積壓的個案。

司法機構政務長梁悅賢表示，已經就免遣返聲請案件增撥短期及長期人手，2021年在重複申請方面都有權威判詞可參考，同時會精簡流程。就高等法院尚待處理的相關案件數目，原訟庭有7000宗待處理、上訴法庭有400待處理，而終審法院有300宗待處理，司法機構每年總共可處理約3000宗，但很難估計何時處理完畢，因為每年都有新增個案。

議員梁美芬則關心司法機構人手問題，稱不少法官要調配處理假難民積壓案件，促司法機構吸納人手，將部分暫委法官吸納入架構內。梁悅賢表示，司法機構一直有公開招聘、內部調整，同時有招聘司法助理協助處理。

對於英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）及副院長賀知義（Patrick Hodge），辭任香港終審法院非常任法官。議員周浩鼎指，本港仍有不少海外法官不會以「法治勾結政治」，促政府多加論述。律政司司長鄭若驊回應指，維護本港法律制度是香港法官及法律界的主體責任，司法獨立最重要是憲制保障，強調《基本法》寫得很清楚，會加強論述關於香港司法獨立的優勢，以及堅持維護不會動搖的法治基石。