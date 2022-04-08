多25幢大廈納強檢名單　涉天水圍天麗苑及天富苑等

再有25個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.沙田乙明邨明耀樓

2.屯門三聖邨進漁樓

3.屯門新屯門中心4座

4.天水圍天富苑偉富閣

5.天水圍天麗苑

6.九龍城啟晴邨樂晴樓

7.藍田康華苑頌康閣

8.秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

9.沙田禾輋邨景和樓

10.青衣長康邨康祥樓

11.何文田愛民邨新民樓

12.牛頭角彩德邨彩誠樓

13.上水彩蒲苑彩螢閣

14.天水圍俊宏軒7座

15.屯門良景邨良萃樓

16.大圍新翠邨新月樓

17.青衣灝景灣3座

18.青衣海悅花園1座

19.馬鞍山利安邨利興樓

20.馬鞍山恆安邨恆日樓

21.石硤尾白田邨盛田樓

22.長沙灣長沙灣邨長泰樓

23.長沙灣李鄭屋邨和平樓

24.柴灣興民邨民澤樓

25.大埔太和邨居和樓