特別財會：大灣區辦公室被批效果不彰　曾國衞稱為協調角色

政府不斷強調粵港澳大灣區發展帶來的機遇，但被指執行上不理想。多名議員今日(8日)在財務委員會討論政制及內地事務環節時，表示香港在大灣區發展的人事編制及架構不理想，而且粵港澳大灣區發展辦公室未有發揮統籌角色，淪為只服務各個政策局，亦未有設定具體績效指標。政制及內地事務局局長曾國衞指該辦公室為協調角色，量化及評估成效有困難，會繼續檢視各個內地辦事處的人手及經費開支。

議員簡慧敏指大灣區的人事編制及架構不理想，應該乘架構重組的機會長遠發展。她又指過去3年香港駐內地經濟貿易辦事處，當中人手編制及運作開支變化不大，建議應增加人手及資源給在內地的港人團體，回應他們多樣化的需要，並加強駐內地辦事處和粵港澳大灣區發展辦公室協作。

議員葛珮帆亦指粵港澳大灣區發展是香港未來的大機遇，不要落後於形勢，應在9個大灣區城市設立辦事處，加上各個市的情況都不同，一個駐粵辦並不足夠。她又提出應加強跨境學童的協助，亦指香港需更多資源去講好香港故事。

另外，議員陳紹雄指粵港澳大灣區發展辦公室未有設定具體績效指標，是令人難以理解及失望。他又不滿意當局回應指大灣區發展範圍十分廣泛，涉及不同政策範疇，因此很難訂下具體或經量化的績效指標。他強調在2022/23年度，辦公室的人手編制共為33人，預算開支約為7,565萬港元，市民會想知道他們正在做甚麼，以及做到的效果。

議員吳秋北亦指粵港澳大灣區發展辦公室應發揮統籌角色，而不只是服務各個政策局，認為「咁樣講唔通」。

政制及內地事務局局長曾國衞回應指，粵港澳大灣區發展辦公室作用是在不同的範疇，做一個協調的角色，以及做策略性的宣傳，故由不同政策局負責執行，很難由單一政策局承擔。曾國衞又指大灣區發展無遠弗屆，需要很多方面配合，加上每個措施的性質及推行的時間都不同，要將每個政策量化及評估是有困難。他亦強調無可能「一個人做哂整個大灣區」，辦公室是在中間有一個協調角色，而不是「自己落手落腳去做」。

另外，曾又指當局會檢視現時香港在內地辦事處的人手及經費開支，當人手不足會爭取資源。他又指在2022/23年度，政府5個駐內地辦事處和其轄下11個聯絡處以及台灣辦事處的預算開支為3.9億港元。

另外，議員狄志遠詢問今年的選舉開支有沒有預留用作區議會選舉。曾國衞表示今個財政年度不會就區議會發展作任何安排，政府亦沒有「時間同精力」去作補選，會留待下任政府檢視區議會。至於總選舉事務主任黃文超則指預留4億多港元作補選。

另外，議員林琳亦詢問「起底」的執行問題，她指去年10月至今年2月，個人資料私隱專員公署共接獲287宗與「起底」罪行相關的投訴，並拘捕1名人士涉嫌違例，而公署亦向12個網上平台共發出466份停止披露通知，要求它們移除2448項「起底」訊息。林琳因此詢問公署遇到甚麼執法困難，以及現時移除「起底」訊息的進度。個人資料私隱專員鍾麗玲表示人員搜證經過一定的程序，除向投訴人搜集證據，亦需徵詢律政司意見，現時已經有超過8成「起底」訊息被移除，會積極跟進未被移除的訊息。