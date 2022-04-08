取消強積金對沖討論近10年　調查指57%受訪者撐撤銷

取消強積金對沖討論近10年，方案經改動後，立法會2月底終首讀條例草案，其後成立法案委員會討論，並在上月召開首次會議。最新的民意調查結果顯示，57%受訪者均表示，支持取消強積金對沖安排，當中只有23%反對；亦發現有逾一半受訪者表示，知道立法會現正審議取消對沖安排的條例草案，更有57%表示支持條例加入追溯期。

香港民意研究所於本月1至6日，以電郵訪問4,382人，結果顯示57%受訪者支持取消強積金對沖安排，反對率則為23%，當中亦有10%表示不知道或很難說。另外，亦發現逾半成(52%)表示，知道立法會現正審議取消對沖安排的條例草案。

至於對沖安排最終會被取消，調查發現有57%受訪者均支持條例應加入追溯期，令條例生效前的僱主供款亦不得用作對沖，相反只有16%不支持。另外，就政府將計劃在取消對沖安排後，規定僱主須每月供款至特定戶口，準備日後用作支付長期服務金或遣散費，調查亦發現有60%支持。

政府同時計劃在取消對沖安排之後的25年內，將資助僱主支付部分長期服務金或遣散費，資助總額涉及332億港元，調查發現20%受訪者不知道及很難說，另有18%表示支持，但應多於332億港元，及18%對金額沒有意見；惟仍有18%表示反對，認為不應該有任何資助。