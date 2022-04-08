充電器誇大容量涉違商品例　分銷商男董事及零售商女東主被捕

香港海關昨日(7日)從一間外置充電器分銷商檢獲229件懷疑附有虛假商品說明的外置充電器，市值約3.8萬港元。海關昨日搜查該零售商及其分店，並沒有發現該款外置充電器；同日再搜查分銷商辦公室，檢獲案中懷疑附有虛假商品說明的外置充電器，行動中，分銷商一名39歲男董事及零售商一名40歲女東主被捕，案件仍在調查中。

海關早前接獲舉報，指一個外置充電器分銷商所售，一款聲稱容量為「6000毫安培小時」的外置充電器，其實際容量與聲稱容量不符。

海關人員跟進調查後，於灣仔一間零售商試購該款外置充電器，並把兩個樣本送往認可檢測所檢驗電容量。 結果顯示兩個樣本的電容量分別為「3715毫安培小時」及「3755毫安培小時」，即僅聲稱容量約6成，與貨品所聲稱不符。海關將會就檢獲的外置充電器作進一步檢驗，以確定其電容量。

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。