再有Kinder「出奇蛋」疑受沙門氏菌污染　超市曾入貨須回收

復活節將至，不少人都會購買復活蛋應節，其中Kinder(健達)「出奇蛋」是不少家長的心儀之選，近日卻爆出可能受致病菌沙門氏菌污染！食物安全中心今日(8日)公布，涉事的比利時朱古力產品曾進口本港，食用後可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等，由於相關產品曾進口本港，食安中心呼籲市民不要食用，而有關進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。

涉事產品屬品牌健達的「Egg Hunt Kit」(出奇蛋)，來源地為比利時，每包淨重150克，最佳食用日期是2022年8月21日，本地進口商為「百佳超級市場(香港)有限公司」；而另一款有問題的朱古力是同為健達的「牛奶朱古力出奇蛋」 3x20g包裝，來源地同為比利時，每包淨重60克；最佳食用日期是2022年10月24日，進口商為「City Super Limited」。

食安中心跟進英國食物標準局及愛爾蘭食品安全局早前發出的通告，指有健達產品因可能受沙門氏菌污染而在當地回收。得悉事件後，中心已即時聯絡本地主要進口商和零售商跟進；並於跟進調查發現再有另外一進口商亦曾進口受影響產品，即「Egg Hunt Kit」到本港。

另外，新西蘭初級產業部亦發出通告，指有其他健達產品因可能受沙門氏菌污染而在當地回收。中心調查後發現，另一款受影響朱古力產品，即「牛奶朱古力出奇蛋」 3x20g包裝亦曾進口本港。