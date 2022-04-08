政Whats噏：疫下缺席實體賽事　甘文鋒跑酷裁判級別「降呢」

曾具有彈網同藝術體操等多個體操裁判牌照嘅屯門區前區議員甘文鋒，數年前再下一城，考取跑酷(Parkour)國際裁判資格，仲係當時僅有嘅十名國際裁判中，唯一嘅亞洲面孔，都可以話相當難得。然而早前佢應付續牌考試，儘管順利過關，但就由過去嘅一級裁判「降呢」至二級，莫非佢對於續牌考試預備不足？

其實「降呢」係同欠缺「實戰」機會有關。甘文鋒解釋話考續牌試，不但要熟讀賽例，仲要細心觀看一段跑酷短片去評分，然後國際體操聯會轄下嘅技術委員會，就會根據佢所評核嘅分數同標準答案比對，以釐定佢嘅評分水平。之但係，裁判工作好講求臨場經驗，當佢呢兩年都無得出門，為海外嘅跑酷賽事擔任裁判，佢嘅續牌頂多只得二級資格，所以佢希望疫情快啲完結，咁就可以出席國際比賽，下次升返上去一級。

至於身為裁判，需否具備跑酷玩家嘅身手呢？甘文鋒話做裁判最緊要識睇，而佢就只掌握一啲基本嘅動作。跟住佢又話，跑酷運動目前以歐美比較盛行，相形之下香港嘅跑酷玩家就為數有限。鑑於唔少體操教練有意投入跑酷嘅世界，香港體操總會亦打算舉辦課程以陪訓本地嘅跑酷教練，但奈何礙於疫情而需要押後。