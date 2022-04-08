春天無雨落　下城門水塘地面龜裂如火星　專家指現象不罕見

踏入4月，縱使正值春季，但本港雨水量未有增加，鄰近大圍的下城門水塘近日乾涸至龜裂，猶如遭受嚴重旱災的「奇景」，亦有人以為自己身處火星等其他星體，吸引不少市民參觀，亦有不少遠足客到現場漫步並打卡留念，甚至一嘗躺在水塘底曬太陽的滋味。專家指水塘乾涸與其地理位置有關，並非罕見現象。

香港大學地理系名譽教授何建宗向傳媒表示，城門水塘的水系分成上、下城門水塘兩部分，上城門水塘主要作儲水功能，而下城門水塘作調節、防洪及鞏固堤壩功能為主，所以大部分水量、超過70%水量在上城門水塘儲藏，下城門水塘在乾旱季節有「龜裂」情況很平常。何又提醒，在雨季期間水塘水位有機會突然暴漲，市民遊覽時要注意安全。

參考水務署網站，周一(4日)本港水塘總存水量為320.457百萬立方米，佔總容量54.68%，較去年同期的375.084百萬立方米及佔總容量64%，按年少9.32個百分點。其中，本月初下城門水塘的存水量只得9.6萬立方米，佔總容量僅2.23%