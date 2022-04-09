女子「寵物公園」放兔　兩犬追咬兔子近1分鐘　終有驚無險

昨日(8日)下午，網絡紅人兼魔術師Miss Hunny的Facebook轉載了一條由他人拍攝長約58秒的影片，地點在本港一個「寵物公園」，暫未清楚拍攝的日期、時間、地點，短片內顯示一名女子及2名女童，在草地上開心放兔，舒展身心。

當時場內最少有5頭犬隻。兔子在草地上「放電」期間，疑吸引了同場多頭體形較兔子龐大的犬隻注意，兩犬一同追逐兔子疑欲咬噬，女童曾以「血肉之驅」阻止犬隻但無果；兔子再加速逃命，疑氣促發出聲音，在緊急關頭，女主人終將兔子收回寵物袋，事件最終有驚無險。

Miss Hunny轉載時表示，放兔仔時要留意要上「兔仔繩」，並確保放兔地方沒有犬隻。她補充，兔在大自然嘅世界裏，是被捕獵的動物，而犬隻是肉食性動物，當犬隻嗅到兔肉味，相信獵食本能就會發揮。若當時悲劇發生，若兔子被咬死，兩動物的主人必起糾紛。她轉載的原因是想提醒各寵物主人注意安全，避免悲劇發生，而並非想公審兔仔主人。

短片被分享近1000次，留言亦近900條，網友回覆留言多數指，注意動物間的安全是常識。有網友認為：「帶寵物外出放風應該是一件開心事，如果遇上突發事情，事主應該互愛牽制自己既寵物，不然大家都會有傷害。」亦有網友認為：「好多人真係只會諗人哋點唔啱，但冇諗過自己又做左Ｄ咩事引致意外發生～呢個都係好教材。」