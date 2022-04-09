政Whats噏：預算案每議員最多10條提問　竟然都問唔足?

政府喺2月底發表新一份《財政預算案》，按程序立法會議員會就預算案作書面提問，而立法會主席梁君彥早前就指每名議員最多提10條問題。立法會秘書處最終接獲865條書面提問，比去年3249條嘅少近7成，而最多問題嘅部門係商務及經濟發展局(工商及旅遊科)，有61條提問，取代舊年嘅教育局。睇嚟議員都比較關注疫下本港經濟甚至通關嘅情況，不過都問唔足900條，睇嚟議員們都未有鼓足幹勁，未有發揮作為代議士嘅作用喇！

立法會秘書處今年一共收到865條書面提問，較舊年嘅3249條，減少2384條，下跌約73%。其中90名議員中有一人無提出書面問題，另外89人亦問唔足890條，每人平均提出約9.7條問題。

而最多問題嘅頭5個政府部門，分別係61條嘅商務及經濟發展局(工商及旅遊科)，其次係財經事務及庫務局(財經事務科)，有60條、第3位係食物及衞生局(衞生科)，有56條，第4及第5位就係教育局同發展局(規劃地政科)，分別有55條同47條提問。如果同舊年比較，商務及經濟發展局(工商及旅遊科)嘅提問急升，至於教育局亦由舊年提問首名，跌至第4位。

至於2020年果時有66名議員提出成6804條問題，每名議員平均提出103條。去年提出書面問題嘅議員得番42位，每人平均提出約77條問題。雖然今年嘅書面提問數量大幅下降原因同疫情有關，立法會主席梁君彥早前指包括財委會特別會議，每名議員只能提出最多10條問題，並集中就參與事務委員會的政策範疇提問。但結果議員都問唔足，係未都要反省下?

另外，根據2017年嘅回覆提問嘅成本需3800萬港元公帑，當年有7321條問題，即係平均每條提問都要使接近5200港元公帑解答，如果以呢個金額計算，今年嘅成本都要近450萬港元。