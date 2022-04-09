吃高纖食物未必治便秘　中醫指可削脾胃及陽氣

便秘為普遍都市病，且成因不同，既可是病徵，亦可是獨立病症。惟不少人對便秘存有謬誤，例如以為3日以上未能排便、大便堅硬難排出才是便秘等，更不時用錯方法處理，令病情加重。註冊中醫師指出，每日有大便未必等於無便秘，而進食高纖維食物亦未必為根治便秘的「萬能方」，有機會弄巧反拙。

註冊中醫師徐逸芝指，中醫認為便秘源於病人大腸傳導功能失常，而失常原因除了大腸本身的病變，亦有可以因肺、肝、脾、腎等其他臟腑的機能失常。她指，便秘有不同的病因病機，例如藥物、飲食、情緒、休息不足、運動不足、懷孕、產後等，而引致共5類的便秘，分別為：腸胃積熱、氣積鬱滯、陰寒積滯、陽氣不足、陰血不足。

不同類型便秘徵狀各異：腸胃積熱者，會口乾口臭，大便乾燥難以排出；氣積鬱滯者，會食欲減少，腹中漉漉作響，放屁較多，大便較軟，有便意卻難以排出，或者排出不暢，甚或大便乾結，如因食滯引起更會口中帶酸、放屁臭穢，大便不暢而且味臭。

至於陰寒積滯者，會甚為腹痛，且手足冰冷、嘔吐，大便難以排出；若為陽氣不足，大便較軟量少，便意或有或無，排便乏力，排便時間延長，便後疲乏甚；而陰血不足，病者會面無血色或帶暗黃，嚴重者形體消瘦，大便乾結，排出困難。

徐逸芝表示，各種類型便秘和體質，有不同的暢便方法，誤信方式的話，輕則無療效，重則加重病情。她指，進食高纖維食物未必有效，對陽氣不足或脾胃虛弱者，反會削弱脾胃功能或陽氣；而特意進食易致腹瀉食物，如奶茶、辛辣食物等，或隨便購買中藥，以為可用作通便，亦屬錯誤，會令整體狀態逐漸轉差，或引起不良反應。

她另指出，每日排便也不等於沒便秘，如若排便不成形、不暢、不盡、不爽、量少、臭味異常，或要半小時以上才能完成排便，都屬於初期便秘徵狀，需要注意。