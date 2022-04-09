警查獲尖沙咀派對房違例營業　負責人被捕　14男女收告票

尖沙咀分區雜項調查隊人員根據情報及深入調查後，昨日(8日)晚上突擊搜查區內派對房間，發現尖沙咀漆咸道南27A號一派對房間，當時除了負責人外，亦有14名男女在內，疑正在違規經營。

姓麥(38歲)的男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他現正被扣留調查。另外，派對房間內8男6女(27至49歲)，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（業務及場所）條例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書(告票)。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。