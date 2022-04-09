食魚有助預防心臟病中風　另可減腦部退化及抗抑鬱

近期不少人注重「食得健康」，會聯想到沙律、番薯等食品，不過，魚的營養價值亦不容忽視。美國心臟協會曾有一則名為「說到健康的蛋白質食材，魚就是那道菜」的文章提到，魚類含豐富蛋白質、硒、鋅和碘等營養素維持人體日常所需。此外，進食包括魚類的海產有助預防心臟病、中風、心臟衰竭，另可減低腦部退化，以及防止或減低抑鬱。

根據英國膳食指南，建議成人每星期應進食2份魚類，每份的熟魚肉是140克，大約相等於5隻麻雀牌大小；其中一份應是富含脂肪的魚，如鯖魚、馬鮫、三文魚、虹鱒、沙甸魚等。澳洲膳食指南也指出成人每星期進食280克魚有益健康。此外，相比一般的豬、牛、羊、家禽類食物，富含脂肪魚類有豐富的奧米加-3脂肪。

魚類除了含重要營養素外，美國心臟協會曾引述權威學者的意見，提及進食海產，包括魚類益處是有助預防心臟病、中風、心臟衰竭和心源性猝死等。澳洲膳食指南也舉證，指不論是淡水魚或海魚、養殖魚或是野生捕獲魚，均一致地提供健康效益。

基督教聯合那打素社康服務註冊營養師陳星輝表示，吃魚亦可減低腦部退化，甚至防止或減低抑鬱。他引述世衞於2019年為減低認知障礙症風險而發表的指南，指地中海飲食與減輕認知上的退化有關係，而魚類便是這膳食裏的關鍵要素之一。

另外，有科學文獻指出，富含脂肪魚類進食量和抑鬱、躁鬱症個案數目有反比的關係；故進一步提出，奧米加-3脂肪有助預防和治療抑鬱症。此外，奧米加-3脂肪可維持人體血清素水平，幫助穩定情緒。