東方日報A1：全民快測大龍鳳　無助揪疫蹤

政府暫緩全民強檢之後，改向全港逾300萬個住戶派發「防疫服務包」，並要求市民自昨日起一連3日「撩鼻」做快速抗原測試，但昨日的首日快測行動未見市民熱烈響應，綜合街頭訪問及網上討論區的反應，不少市民都指無病徵不會檢測，亦有市民坦言檢測後亦未必上報結果。相對民間反應冷淡，官府卻大事宣傳及大力推動，特首林鄭月娥更「靠嚇」，指根據香港大學的研究，本港社區料有3萬名市民染疫而不自知，呼籲市民參加快測，及早完全切斷傳播鏈，但她亦承認，不清楚最終有多少人參加，市民則質疑政府花巨資搞檢測大龍鳳！

林鄭月娥昨日在網上上載自己的快測無染疫結果，呼籲市民參加快測，並在抗疫記者會上引述港大的「時點患病率」研究，指有一萬人定時進行快測，以獲悉那一刻本港的新冠患病率或感染率。據收集的最新數據、即本月6日的感染時點患病率是0.56%，即有約4萬人。假設當中已有四分之一人已感染並等待康復，其餘四分之三人，即3萬人是已感染而未被發現。

她續稱，若能利用全民快測找到該3萬人，進行適當地隔離或治療，便有機會完全切斷傳播鏈，並讓政府掌握社區感染情況，方便進行下一步工作。不過林鄭亦指，行動屬自願性質，未知最終多少人參與。她又語帶雙關，市民很想於本月21日解除部分社區隔離措施，愈早切斷傳播鏈愈有機會放寬，推介全民快測「非常值得做」。

全民快測有多少人參加仍是未知數，但政府「掟銀彈」購入大量防疫物資卻價值不菲，截至前晚，已向270萬戶、派發305萬包防疫包，而89個補漏拾遺派發站亦派5.6萬包，另有3.5萬人主動指想索取防疫包。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，昨日剛開始全民快測，市民驗出病毒後有兩日時間呈報，由於呈報個案需時，暫未能判斷其成效，他亦肯定快測的成效，指目前初步呈報的數字較以往每日的呈報為多。他強調，快測後呈報確診有助政府了解疫情走勢，找出沒有病徵、或病徵輕微個案，有利找出隱形個案。歐又呼籲市民參加快測，「愈多市民參與愈好」，成效會愈大，望大家都「出一分力」。

不過，網上討論區卻有不少市民表明不會做快測，有人指工作關係已經常檢測，故不會參加今次全民快測；亦有市民認為自己並無病徵，沒有誘因做快測；有人則是早前已中招，按政府指示毋須做。

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