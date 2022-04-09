運房局已覓地可建1.8萬間過渡屋　租金津貼共批出11億元

公屋輪候遙遙無期，政府推出過渡性房屋及現金津貼，助基層解燃眉之急。運輸及房屋局披露，截至上月已覓得可興建1.8萬個過渡性房屋單位的土地，當中有逾2,300個單位正在營運，另約4,300個單位正動工興建，料年內落成營運。而在已營運的過渡性房屋項目中，截至上月有約400個住戶獲編配公屋。至於「現金津貼試行計劃」，截至2月底共批出11.6億港元。

運房局表示，截至上月，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」共批出35個過渡性房屋項目，此計劃下的項目仍在興建或正進行前期工作，當中更有6分之1，即7個項目延遲約1至6個月。而由關愛基金撥款，並已運作的項目，例如土瓜灣宋皇臺道、南昌220等，入住率達95%或以上。未營運項目方面，有約1.15萬個單位已進行前期工作，預計2024年前落成營運，同時約700個單位的項目正深入研議中。

至於酒店和賓館過渡性房屋先導計劃，至上月已批出8個項目，當中由路德會營運的愛得浦酒店入住率高達100%。而去年開始營運的4個項目，入住率亦超過80%。

去年6月推出試行3年的「現金津貼試行計劃」，向輪候公屋逾3年的非綜援租戶提供租金津貼。截至2月底，房屋署收到7.34萬宗申請，共批出6.98萬宗，約18.84萬人受惠。截至2月，共發出10.45萬份試行計劃申領通知書連同申領表，不獲批的約2,600宗，並正處理約1,000宗個案。當中受惠住戶主要以2人住戶佔最多，有約2.57萬宗，其次為3人住戶，有約1.86萬宗，4人住戶則有1.34萬宗。