探員破土瓜灣百家樂賭檔　13賭客齊收告票

九龍城警區刑事部探員根據線報及經深入調查後，昨日(8日)晚上約9時半，展開代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭博行動，突擊搜查土瓜灣旭日街一個工廈單位，檢獲2張百家樂賭枱，14張椅子，約8,500港元賭款，及面值共78,000港元的籌碼，單位內14人被捕，警方相信行動已搗破一個土瓜灣區的非法百家樂賭檔。

當中姓鄭(62歲)本地男子，涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599G章）。另外，單位內7男5女(25至63歲)及一名39歲內地漢，涉嫌在賭博場所內賭博被捕；13名被捕賭客同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。14名被捕男女，現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年；任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為5萬港元及監禁9個月，市民切勿以身試法。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。