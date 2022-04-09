分階段復課安排擬生變數　楊潤雄：觀察全民快測結果再敲定細節

教育局早前公布，幼稚園、小學及國際學校最快在本月19日可恢復面授課，中學則要在考完文憑試(DSE)核心科目後才復課。教育局局長楊潤雄今早(9日)在電台節目表示，希望再觀察一連3日「全民快測」的結果，在下星期再敲定復課細節。

楊表示，初步計劃復活節假期後，先安排高小年級恢復面授課堂，運作約一個星期後，在下個月首星期，讓初小都可以恢復面授。至於中學方面，須待文憑試主科考試在月底完成後，於下個月初逐步恢復面授，他稱昨日(8日)與校長代表會面，普遍贊成局方初步擬定的恢復面授安排。

他表示，以往幾波疫情，學校如果有人確診就會被要求停課，現時當局正與衛生防護中心商討，如果學校只有零星陽性個案，感染比例低於指定百分比，學校可以不需暫停面授課堂；如果有大量個案，防護中心會作流行病學跟進。

對於疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，學校集中安排未接種新冠疫苗的學生，坐在課室近窗口位置，亦不可參與室外活動，楊表示會考慮，但學校課室設計，以致每班打針學生人數各有不同，未必可以硬性規定，但認為學校可自行安排。