專家倡復課後將未打針學生「圈教」　限制到操場自由活動

教育局原定最快在復活節假後本月19日復課，對於學生返校後會否有感染新冠病毒的風險，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今早(9日)在電台節目表示，學生應該先進行快速測試再上學，學校亦要考慮將已接種及未接種疫苗的學生分隔，未接種的學生要被限制活動範圍，不可以自由活動包括到操場等。

關指出，沒有接種疫苗的學生有機會受到感染，將病毒帶回校園，在權衡學生不能不上學之下要作出限制，而已接種疫苗的學生較難受到感染，故可以增加群體活動及學習。

至於恢復面授課後，學校是否需要1宗感染個案就停課，關認為不用，可以審視情況再決定，包括視乎爆發速度，以及醫院的承受能力，若爆發速度快，出現嚴重群體感染，就要盡快停課。

他而提到，目前只有61%的3至11歲小童接種新冠疫苗，形容是不理想，距離恢復面授課只有短時間，擔心疫情會反彈，小童或在第6波疫情受感染，建議家長盡快帶小童打針。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆同樣指出，近日兒童接種率在約61%水平「企硬」，仍有14萬名兒童未接種，認為部分家長不相信疫苗，呼籲他們看事實，又認為學界之間應該公開每間學校的接種率。劉強調新冠病毒會引發後遺症，包括男性精子會有缺損等。