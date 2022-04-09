舊樓渠管亂駁現垂直傳播　測量師倡針對三無大廈制定防疫計劃

疫情肆虐逾2年，本港不少傳染個案均是來自於大廈渠管播疫。香港測量師學會會長趙錦權今早(9日)於電台節目表示，過去2年多的疫情完全暴露了香港繁榮背後，眾多家庭的居住環境仍然惡劣，大多出現垂直傳播個案的大廈喉管，均有隔氣彎管乾涸；渠管出現淤塞、漏水或損壞；接駁喉管安裝不當、非法改建拆除等問題。趙指此類問題需盡快解決，曾向政府建議增設防疫資助計劃，促政府為三無大廈實行防疫計劃等。

趙表示，本港住宅市場一直被幾個問題困擾，包括住宅市場供求失衡，房價高企；一般家庭居住面積狹窂，密度高，檔房戶情況更為惡劣；缺乏社區和公共休閒空間；樓宇老齡化，保養失修，設施落後。

他認為，在香港繁榮背後，許多家庭的居住環境一直被社會忽視，須盡早補救。以疫情下出現多宗的垂直傳播為例，趙指出大部分有此問題的大廈大致可分為3類，分別是隔氣彎管乾涸；渠管出現淤塞、漏水或損壞；接駁喉管安裝不當、非法改建拆除或接駁過長，或會令水封未能發揮作用，導致病毒可以進入室內。

趙建議，市民每星期應於排水渠口及不常用的地台去水口注入不少於半公升清水，保持隔氣彎管有一定的儲水量；另又建議渠管若出現問題，可諮詢建築測量師或合資格承辦商，盡快處理；同時，切勿隨意改動排水系統。

此外，趙亦向政府建議，增設防疫資助計劃，讓合資格的物業管理公司獲得資助，以增聘人手，並購入防疫用品，為居民提供安全及衞生的環境；另外亦建議政府為三無大廈實行防疫計劃，外聘服務供應商為該大廈的公眾地方進行消毒，和改善渠管問題；而香港測量師學會亦期望，政府可為受疫情影響的測量和建造業的企業提供「防疫抗疫基金」和「保就業」計劃，以紓緩當中的壓力。