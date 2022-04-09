靠嚇隱患3萬　林鄭事隔一天改噏1萬　承認快測呈報非指數式飆高

政府暫緩全民強檢之後，改向全港逾300萬個住戶派發「防疫服務包」，並要求市民自昨日(8日)起一連3日「撩鼻」做快速抗原測試，但昨天首日快測未見市民熱烈響應，不少市民都指無病徵不會檢測。行政長官林鄭月娥今早(9日)在記者會中繼續力谷，呼籲市民做快測，又指下午4時半的疫情記者會將交代快測呈報個案，她稱呈報較前一天上升，但不是指數式飆高，強調在政府能夠處理的範圍。

對於她昨日(8日)根據港大研究，指即本月6日的感染時點患病率是0.56%，即有約4萬人，假設當中已有4分之1人已感染並等待康復，其餘4分之3人，即3萬人是已感染而未被發現。但她今日又有新說法，稱據港大研究，前日(7日)市民即時患病率已下降至0.26%，扣除已受感染個案，新感染個案可能少於1萬人。

河套區醫院方面，林鄭指是應急醫院，早前與中央談及人手緊張，希望內地支援，目前未去到營運階段，發展局、食物及衞生局都有做對接。對於何時啟用，指有需要的時候就會用。至於應急醫院會否影響河套區科技創新園區，林鄭指科技園在西邊而應急醫院在東邊，所以不會影響。

她又指，竹篙灣已經騰空，為緊密接觸或者確診學生作特別DSE應考場地；酒店都陸續騰空作檢疫隔離酒店、閉環酒店；早前徵用的屋邨及過渡性房屋，已經與運房局商量，如果全民快測沒有很多人需要隔離，就會交回居民，不會長時間佔用房屋資源，希望下禮拜初可以決定何時交換。