Kinder朱古力廠遭勒令停產　復活節無得買「出奇蛋」

今個復活節無彩蛋，皆因「出奇蛋」出事要停產！意大利食品公司費雷羅集團旗下產品健達(Kinder)「出奇蛋」，近日在英國及歐美爆出可能受沙門氏菌污染，需大規模回收。比利時食品安全部門於當地時間本周五(8日)發聲明，勒令費雷羅集團位於當地東南部阿爾隆的健達朱古力工廠，暫停生產相關產品，直至符合所有食品安全規則和要求，才會批准重開。

因應上述產品需要暫停生產，為審慎起見，香港食物環境衞生署食物安全中心今日(9日)亦建議本地業界，停止使用、下架及停售所有生產自費列羅位於比利時阿爾隆廠房的健達產品，同時呼籲市民不要食用有關產品。

食安中心再與香港主要進口商和零售商跟進，初步調查發現，除中心本周三(6日)及昨日提及已停售、下架及回收的產品外，至今未發現其他相關產品在香港出售。

比利時食品安全部門聲明表示，已證實幾周內逾100宗沙門氏菌感染個案與涉事工廠有關，調查發現費雷羅集團提供不完整訊息，故勒令停產。集團為此致歉，承認公司內部存在效率不足問題，造成及時檢索和共享訊息有延誤。

阿爾隆工廠產量佔費雷羅集團全球總銷量7%，產品包括健達奇趣蛋、朱古力蛋等。歐洲衞生機構周三(6日)指正調查至少9個國家及地區的數十宗與食用朱古力有關的沙門氏菌報告和疑似病例，大多數病人是10歲以下兒童。