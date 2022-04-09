跨境生銳減　北區有小學或每級縮至1班　倡細校原區重置免殺校

教育局昨(8日)向全港小學發「開班信」，有北區小學校長透露下學年將是連續3年縮班，料小一至小四各級僅開一班。新界校長會副主席朱偉林亦承認，新界有小學因跨境生流失，加上出生率低令本地適齡學童人口下跌，正面臨縮班殺校危機。教育局回覆則稱，現時全港約8成公營小學已實施小班教學，平均每班12人，稱已達「極之寬鬆的水平」。

朱表示，鑑於教育局早前已宣布，全港合資格的辦學團體可申請兩所位於北區計劃中的新小學校舍，作為重置現有資助小學之用，他建議教育局可借此讓北區內的「細校」申請原區重置，以增加競爭力，避免縮班殺校，又強調當局應以原區重置為主，以維持區內學校數目，而非變相「引進」他區學校。

教育局回覆稱，全港公營小學於2022/23學年實際開辦的小一班數仍然待定，又指基於小一學齡人口回落，已放寬批班準則，小學取錄最少24人便可繼續開辦兩班小一，平均每班12人，已達到極之寬鬆的水平。而下學年起連續3個學年，每年分別有11、16及15間小學加入小班教學行列。