理大將重建3大樓以應付醫科生需要　未提及安置學生辦公室

早於2018年的施政報告中，政府表示預留了200億港元，以提升和增加3間大學的教學設施，當中就包括香港理工大學。據了解，理大校園發展處昨日（8日）公布，將會重建邵逸夫樓、邵逸夫體育館和方樹泉大樓，以擴大學習和教學設施，應付未來更多修讀醫療科目學生的需求，惟計劃中未有提及將如何安置原有邵逸夫樓中的學生辦公室。東網現正就事件向理大查詢。

政府於2018年的施政報告中表示，為應付因人口老化而日增的醫療服務需求，需及早籌劃所需的醫療硬件設施，故已在2018/19年度財政預算案公布，預留3,000億港元作相關用途，而在此3,000億港元的預算中，將會分撥約200億港元，以提升和增加香港大學、香港中文大學及香港理工大學的教學設施，進行短、中及長期的工程項目。

理大表示，重建邵逸夫樓、邵逸夫體育館和方樹泉大樓的項目，是為應付未來更多修讀醫療科目學生的需求，而計劃中亦有提及將有數間多用途房間，不過未有提及會如何安置原有邵逸夫樓中的學生辦公室。

目前理大有多項擴建及改建工程正在進行中，包括將在何文田斜坡興建專職醫療教育中心、把包玉剛圖書館發展成為現代化的互動學習中心、工業中心將重新發展成為創意及科技樞紐等。