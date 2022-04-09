涉套現消費券牟利　3人涉欺詐罪被捕

警方留意到近日有人在不同社交平台發廣告貼文，公然聲稱可以用折扣價錢以現金兌換消費券，利用當中差價謀利。警方經調查後，發現不法分子相約市民到指定地點或商舖，並提供店舖的「付款碼」，以不同折扣的價錢，以現金方式兌換市民的消費券。有見及此，警方財富情報及調查科及西九龍總區重案組展開深入調查及分析，成功鎖定3名在社交平台廣告貼文的男子，於昨日 (8日) 展開拘捕行動。

西九龍總區重案組署理總督察林子鎌表示，警方派出探員假扮成有興趣將消費券兌換成現金的人，分別在旺角、深水埗及將軍澳以「欺詐」罪拘捕3名男子，年齡介乎33至45歲，涉嫌與案有關。

據悉，被捕男子分別報稱為店舖東主及售貨員，全部被扣留調查。案件涉及不同消費平台，而被捕男子曾成功兌換消費券，以8至9折兌換現金。警方行動仍在進行中，不排除稍後會有更多人被捕。警方亦會追查，任何與疑犯以消費券兌換成現金的人。

財富情報及調查科署理總督察戴焯賢提醒市民，消費券只可以用於本地零售、餐飲、服務行業商戶實體及網店，不能兌換現金或其他受禁制的用途。如市民聯同商戶以不法手段，製造虛假交易紀錄，合謀商戶兌換消費券，有可能干犯「串謀欺詐罪」。

警方表示，會與支付平台保持聯繫，若發現違法商戶，有可能帳戶被凍結或列入黑名單。