相思灣村水上活動店違停業令　村霸黃子洋等3人被捕

本港第5波疫情未止、防疫措施未放寬，東網早前已連日直擊西貢相思灣村有水上活動店涉多次違令營業，縱然明顯違例，惟涉事村霸黃子洋更如有保護傘無被檢控。直至今晨(9日)警方終採取放蛇行動，喬裝顧客租艇，當場拘捕黃子洋等3人涉嫌違反停業令。

消息指，早上10時許，將軍澳警區特遣隊人員，喬裝顧客與水上活動店聯絡並前往租借獨木舟，黃及另外兩名男子安排出租獨木舟，黃及後收取警員預先記錄的鈔票，警員就表明身份並根據法例拘捕3人。經調查後3人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。多名探員在水上活動店拍照搜證，在場有4名查詢水上活動的人士，被警方問話後離去。

事實上，根據第599F章附表2，商店經營的划船／獨木舟屬體育處所，這些場所須關閉，惟東網日前連日直擊該店完全無視法例，連日開店，租艇予市民落水暢遊，且一直無人被檢控。

有法律界人士早前指出，水上活動店就如美容店及酒吧等場所一樣，必須遵守停業令，若有偷偷營業，執法部門可以用放蛇形式去搜證，只要證實租艇費過戶到該店的戶口，就可以憑該證據檢控店主，最高罰款5萬港元及判囚半年。至於光顧的市民不能獨善其身，一旦被證實光顧違規開業的場所，最高可罰款1萬港元。

學者指該水上活動店明明受制停業，卻多次以走「法律罅」形式偷雞開店，難免令市民感到其背後有保護傘撐腰。另外，該處有關違建道路及僭建碼頭，及後修復及「執手尾」都是公帑埋單。僭建碼頭更在黃子洋的水上活動店前，得益者明顯就是他，亦令人懷疑上址有保護傘保護，政府部門卻置之不理。