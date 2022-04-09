元朗寮屋闢毒品倉　警方檢值3600萬貨拘毒鴛鴦

警方毒品調查科根據線報及經深入調查後，昨日(8日)執行打擊毒品行動，拘捕一對本地情侶(26及31歲)，並檢獲共重約61公斤懷疑冰毒、「K仔」及可卡因，毒品總市值約3,600萬港元。

毒品調查科高級督察譚瑋諾表示，探員於昨日下午在元朗洪水橋天地人路截停該對男女，並將2人押解到其附近租住的寮屋單位搜查。其後，探員在單位內檢獲3袋共重約51公斤的懷疑冰毒、4包2.5公斤重的懷疑「K仔」，另外在18張被單內，發現以獨立膠袋包裝、懷疑曾浸泡液態可卡因的棉布。

警方經初步調查後，以涉嫌「販毒」將2人拘捕，其中被捕男子將會被暫控一項「販毒」罪，案件將於下周一(11日)在屯門裁判法院提堂，有關調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

譚瑋諾續指，相信販毒集團以被單作為掩飾，用以收藏曾浸泡液態可卡因的棉布，企圖避過警方的偵查，然而探員經詳細檢查後，已阻止該批毒品流入本地市場。同時，警方留意到不法之徒利用民居儲存毒品，而該單位亦有2名3歲及4歲的兒童居住，相信為男女疑犯的子女，警方擔心若小童不慎觸碰或誤食毒品，後果不堪設想。