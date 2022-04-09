今增2535確診　輸入個案佔13例　另有1638宗快測呈報

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(9日)新增897宗經核酸檢測確診個案，其中13宗為輸入病例，包括9人昨日(8日)在機場發現，當中6宗乘國泰航空CX798航班由印尼抵港；其餘屬本地感染。另錄得1,638宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認，因此，今日共新增2,535宗個案，第5波個案累計1,175,631宗。此外，再有62名確診患者病逝，包括53人昨日在公立醫院離世。

昨日沒新增院舍爆疫。而在現有爆疫院舍中，其中32間安老院舍及7間殘疾人士院舍有新增個案，涉約49名院友及11名職員。張竹君提到，部分市民做快測後，即使結果沒有驗出新冠病毒，仍到網上平台呈報，她提醒公眾如結果並非確診，則毋須呈報。

另外，再有62名確診患者病逝，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，當中有53人昨日在公院離世，年齡介乎58至107歲，其中有47人未完成2劑新冠疫苗接種，佔88%，5人已打兩針，1人已接種3劑；死者中有34人來自院舍；48人為65歲或以上長者。