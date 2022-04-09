再添62疫患離世　包括60歲男長期病人　曾處方新冠口服藥

本港新冠肺炎疫情未息，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(9日)公布，新增62宗新冠病人死亡個案，其中有53名染疫病人為昨日(8日)死亡，涉35男18女，介乎58至107歲。死者包括34人來自院舍，其中48人逾65歲，其中34人無打新冠疫苗、13人打一針、5人打2針、1人打3針。第5波疫情至今共有8,492名死者。另外，現時共9,285人留醫；過去24小時新增3名病人情況危殆、目前有17人情況嚴重，66名危殆病人於深切治療病房留醫。

昨日有兩名較離世病人較年輕，包括1名58歲男病人，有長期病患，有神經內分泌瘤，擴散至腦、骨、肝，於3月24日因血含氧量低等到急症室，檢測發現確診，轉到內科病房，惟不幸昨日離世；另一人為60歲男病人，本身有運動神經源問題，長期卧床，曾有吸入性肺炎，另外有糖尿及高血壓，於4月3日快測確診，及發燒入院，有處方口服藥，惟最後昨日不幸離世。

因數據滯後，4月7日再呈報有9人離世，涉5男4女，年齡介乎58至96歲。過去一日有1,543人出院，7人入院篩查發現確診，同房8名病人被列為密切接觸者。另醫管局累計共21，628名職員曾確診，其中20，379人已返回工作崗位。

整體死亡個案涉3,452女及5,040男，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，當中有8宗為兒科病人，而60歲或以上長者個案，佔整體96%。無打針的死亡率為2.91%，打一針為0.92%，打兩針為0.15%，打三針為0.03%；至於在80歲以上長者，沒打針的死亡率為15.84%，打一針為6.3%，打兩針為3.58%，打三針為0.97%。