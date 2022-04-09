消費券派發首周　市民蜂擁購物　離島人潮現埋隱患

今日(9日)是消費券派發後的第一個周末，大批市民外出消費，市民上人頭湧湧，而離島及郊外亦湧現大量市民，引疫情進一步擴散的憂慮。東網記者中午起到旺角鬧市現察，發現街上人如潮湧，有市民表示打算使用消費券促進消費，購買衣物化妝品等。而在各大社交平台上，亦可見外出郊遊的市民甚多，多班由中環到長洲的船爆滿。

今午記者到旺角鬧市中視察，發現不少市民結伴在外購物，疫情期間一度空空如也的街道變得水洩不通，無論是電器店、時裝店，或是鞋履店的收銀部皆有人排隊。市民鄧小姐及林小姐今日特意外出購物，已使用消費券購買了不少化妝品及護膚品，並會再使用消費券用餐。

鄧小姐指，由於她去年並沒有領取消費券，因此未能在周四（7日）與大部分市民一同收款。鄧希望政府可以讓之前沒有申請消費券的市民，同期可在第一輪領取，並提供更多資訊，讓市民更清楚知道整體流程。

另一方面，今日亦有不少人到離島消費，在社交平台「長洲新渡輪關注組」中，有街坊報料指中午1時15分由中環至長洲的船爆滿開出。亦有人拍攝了正在碼頭候船的人龍，長近百米，指早上開往長洲的船隻爆滿，諷「疫情反彈唔好問點解」。