政Whats噏：許智峯收財產限制令　禁止處理在港財產

高等法院在律政司的申請下，已經對許智峯及其家人發出財產限制令。

因涉及多案被控，被警方同法庭通緝嘅前議員許智峯已流亡海外，但佢喺香港留低嘅是非仲未解決。佢尋日(8日)就收到警方通知，指高等法院喺律政司嘅申請下，已經對佢本人、其妻子及母親發出財產限制令，禁止佢哋處理喺香港嘅任何財產。

許智峯今日(9日)喺社交平台公開警方比佢嘅電郵，該財產限制令喺按《港區國安法》發出，禁止佢哋處理喺香港嘅任何財產，若違反命令，將被判監5年或罰款50萬港元，或財產被檢取。而該命令亦涵蓋佢哋3個本來喺滙豐嘅戶口同結餘。而法官亦指明律政司可將命令登記或註冊喺各政府部門中。命令有效期由本年4月6日發出，至6月10日都有效。不過律政司已表明，到時會申請將財產限制令無限期延展。

不過，許智峯就指限制令唔應該同家人扯上關係，而佢哋離港後已出售所有在港嘅物業，並將所有財產轉移至外地，無實質影響佢同家人嘅財產，更形容今次財產限制令形同虛設喎。

其中喺去年6月，許智峯亦發文指滙豐銀行已凍結其戶口逾半年，猶如永久侵吞資產。當時滙豐發言人指不能評論相關帳戶嘅事宜，但所有個案都要符合當地法律法規。

許智峯離港前因涉及屯門搶手機案、立法會內會衝突案、立法會二讀同三讀國歌法時抗議，被控《立法會（權力及特權）條例》藐視罪等多罪。許就多案均獲准保釋，並於2020年11月，獲法庭批准更改保釋條件，可因公務離港。惟許喺同月離港前往丹麥，於同年12月宣布流亡。