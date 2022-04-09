涉多宗新冠個案　大埔兩公屋邨大樓等25廈納強檢

再有25個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(10日至11日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.沙田乙明邨明恩樓

2.大埔廣褔邨廣惠樓

3.大埔富亨邨亨翠樓

4.天水圍天悅邨悅榮樓

5.上水太平邨平熙樓

6.天水圍天盛苑盛頤閣

7.屯門安定邨定龍樓

8.九龍城德朗邨德瑤樓

9.藍田啟田邨啟信樓

10.屯門大興邨興平樓

11.大圍美田邨美景樓

12.將軍澳廣明苑廣隆閣

13.牛池灣坪石邨紅石樓

14.觀塘順天邨天瑤樓

15.鑽石山鳳鑽苑

16.黃大仙樂富邨樂謙樓

17.觀塘寶珮苑寶珊閣

18.鰂魚涌益發大廈

19.元朗朗屏邨玉屏樓

20.天水圍栢慧豪廷7座

21.沙田廣林苑興林閣

22.青衣長安邨安泊樓

23.青衣長康邨康豐樓

24.將軍澳景林邨景桃樓

25.牛池灣彩雲(二)邨明麗樓