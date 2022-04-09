農莊疫下門常開　兒童遊樂設施大受歡迎　律師警告或違法

新冠肺炎疫情下新界多間農場或遊樂場疑違規營業，律師警告市民入內亦可能違法。東網記者留意到，位於新界的錦上路有機薈低碳農莊菠蘿園、大埔碟豆花園、及大埔童話世界農莊，最近仍然公開售賣門票，市民在內可使用兒童玩樂設施、乘坐馬車，和划艇等。

記者發現上述3個處所均有在社交平台作出宣傳，更明碼實價歡迎市民入內參觀。其中，童話世界農莊的入場費為成人98港元，小童88港元，包括欣賞駿馬、參觀哈比村、使用夢幻手工木馬，及動物飼料券等。而碟豆花園的成人票價為200港元，小童150港元，包括觀光船票、真皮鎖匙扣、夾公仔代幣等。該公司更推出「三大農莊全年任玩套票」，索價1,288港元，可使用兒童遊樂設施、充氣堡壘、彩沙池等。

當記者以顧客身份致電碟豆花園，職員指由於該處為「有機農莊」，不受禁聚令規管，更承認他們在疫情下從未停止營業；至於童話世界農莊職員則稱，該處「有豁免，可以開，無理由違法做嘢嫁(㗎)嘛」；有機薈低碳農莊亦表示，由於該處不是表列處所，屬私人地方，因此不受限制。有居於附近的市民指出，近期每到假日皆有近百人到場遊玩，擔心播疫風險外，亦質疑相關農場「有特權」。

大律師陸偉雄則表示，政府的立法原意在於限制人群聚集，故上述場所即使是以農莊形式經營，但若不只是作種植目的，並開放公眾使用現時禁聚令下的活動，即屬違法，與其所領的牌照無關，若其標榜自己是有機農莊，亦只是「表面合法」。他又提到，若該處所只開放市民觀賞未必違法，但若開放娛樂設施，負責人一經定罪或可罰款5萬港元及監禁6個月，而市民入內參與活動，亦可能因違例而遭票控。