黎智英及壹傳媒資金兩度被凍結　35+案仍在審理

港府曾多次引用《港區國安法》凍結涉案資產，其中正於赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英的相關資產便曾兩次被凍結。上年5月他被時任保安局局長運用《港區國安法》第43條，凍結持有的壹傳媒71.26%股份，估計市值超過3億港元；另黎持有的3間本地銀行帳戶亦被凍結，當局去年5月已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。

至去年6月，警方拘捕5名壹傳媒集團董事涉嫌違反《港區國安法》，被捕的5人涉及3間《蘋果日報》出版和網上業務公司董事和負責人，因此凍結與罪行相關涉款1,800萬港元，當時政府形容該筆資產為「黑錢」，強調凍結涉嫌犯罪分子財產是國際公認做法。同月24日，《蘋果日報》及網上版停刊，壹傳媒董事會議決提早結業後，聲稱受「無可抗拒外力」影響。

另外，47名發起或參與2020年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院原訟庭審理，當中33人要還押候審。該案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有14人現獲准保釋，其餘被告則須還押，當中包括因其他案件正在監獄服刑的戴耀廷、梁國雄、區諾軒、朱凱廸及尹兆堅共5人。